Informații despre BLK2100 ($BLK) The coin is – A token which embodies one of the greatest index's known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it's only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth. Pagină de internet oficială: https://blk2100.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru BLK2100 ($BLK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BLK2100 ($BLK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.48K $ 10.48K $ 10.48K Ofertă totală: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.48K $ 10.48K $ 10.48K Maxim dintotdeauna: $ 0.187919 $ 0.187919 $ 0.187919 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00049928 $ 0.00049928 $ 0.00049928 Află mai mult despre prețul tokenului BLK2100 ($BLK)

Tokenomie pentru BLK2100 ($BLK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BLK2100 ($BLK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $BLK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $BLK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $BLK, explorează prețul în direct al tokenului $BLK!

Predicție de preț pentru $BLK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $BLK? Pagina noastră de predicție de preț pentru $BLK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $BLK!

