Informații despre BLCK Coin (BLCK) Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL! Pagină de internet oficială: https://blckcoin.org/ Carte albă: https://black-coin.s3.us-west-2.amazonaws.com/BLCKCoin-whitepaper+real.docx.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru BLCK Coin (BLCK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BLCK Coin (BLCK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 294.28K $ 294.28K $ 294.28K Ofertă totală: $ 988.98M $ 988.98M $ 988.98M Ofertă aflată în circulație: $ 988.98M $ 988.98M $ 988.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 294.28K $ 294.28K $ 294.28K Maxim dintotdeauna: $ 0.00040705 $ 0.00040705 $ 0.00040705 Minim dintotdeauna: $ 0.00015325 $ 0.00015325 $ 0.00015325 Preț curent: $ 0.00029911 $ 0.00029911 $ 0.00029911 Află mai mult despre prețul tokenului BLCK Coin (BLCK)

Tokenomie pentru BLCK Coin (BLCK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BLCK Coin (BLCK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLCK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLCK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLCK, explorează prețul în direct al tokenului BLCK!

Predicție de preț pentru BLCK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLCK? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLCK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLCK!

