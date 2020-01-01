Tokenomie pentru Black Lemon AI (LEMON) Descoperă informații cheie despre Black Lemon AI (LEMON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Black Lemon AI (LEMON) At Black Lemon, we believe in transforming the decentralized finance (DeFi) landscape through cutting-edge technology. Our mission is to empower liquidity providers with advanced AI-driven tools that enhance Automated Market Making (AMM) strategies, optimize performance, and reduce risks. Our state-of-the-art AI algorithms analyze vast datasets to forecast price movements and market trends. By leveraging machine learning, we help liquidity providers make informed decisions about when and where to allocate their assets. Pagină de internet oficială: https://blacklemon.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru Black Lemon AI (LEMON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Black Lemon AI (LEMON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.29K $ 3.29K $ 3.29K Ofertă totală: $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M Ofertă aflată în circulație: $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.29K $ 3.29K $ 3.29K Maxim dintotdeauna: $ 0.08065 $ 0.08065 $ 0.08065 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00051292 $ 0.00051292 $ 0.00051292 Află mai mult despre prețul tokenului Black Lemon AI (LEMON)

Tokenomie pentru Black Lemon AI (LEMON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Black Lemon AI (LEMON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LEMON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LEMON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LEMON, explorează prețul în direct al tokenului LEMON!

Predicție de preț pentru LEMON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LEMON? Pagina noastră de predicție de preț pentru LEMON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LEMON!

