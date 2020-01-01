Tokenomie pentru Black Agnus (FTW) Descoperă informații cheie despre Black Agnus (FTW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Black Agnus (FTW) Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet's most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone. Pagină de internet oficială: https://black-agnus.org/ Carte albă: https://black-agnus.org/whitepaper/ Cumpără FTW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Black Agnus (FTW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Black Agnus (FTW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 149.45K $ 149.45K $ 149.45K Ofertă totală: $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T Ofertă aflată în circulație: $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 149.45K $ 149.45K $ 149.45K Maxim dintotdeauna: $ 0.00277254 $ 0.00277254 $ 0.00277254 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Black Agnus (FTW)

Tokenomie pentru Black Agnus (FTW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Black Agnus (FTW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FTW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FTW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FTW, explorează prețul în direct al tokenului FTW!

Predicție de preț pentru FTW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FTW? Pagina noastră de predicție de preț pentru FTW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FTW!

