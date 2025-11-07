Informații privind prețul pentru BizAuto (BIZA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0324594$ 0.0324594 $ 0.0324594 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.13% Modificare de preț (1 zi) -1.40% Modificare de preț (7 zile) -17.61% Modificare de preț (7 zile) -17.61%

Prețul în timp real pentru BizAuto (BIZA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BIZA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BIZA este $ 0.0324594, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BIZA s-a modificat cu -1.13% în decursul ultimei ore, cu -1.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BizAuto (BIZA)

Capitalizare de piață $ 568.89K$ 568.89K $ 568.89K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 657.05K$ 657.05K $ 657.05K Ofertă află în circulație 3.29B 3.29B 3.29B Ofertă totală 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BizAuto este $ 568.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BIZA este 3.29B, cu o ofertă totală de 3800000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 657.05K.