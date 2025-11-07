Informații privind prețul pentru Bitty Baby (BITBABY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001272 $ 0.00001272 $ 0.00001272 Minim 24 h $ 0.00001388 $ 0.00001388 $ 0.00001388 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001272$ 0.00001272 $ 0.00001272 Maxim 24 h $ 0.00001388$ 0.00001388 $ 0.00001388 Maxim dintotdeauna $ 0.00042678$ 0.00042678 $ 0.00042678 Cel mai mic preț $ 0.00001244$ 0.00001244 $ 0.00001244 Modificare de preț (1 oră) -0.81% Modificare de preț (1 zi) -8.54% Modificare de preț (7 zile) -16.11% Modificare de preț (7 zile) -16.11%

Prețul în timp real pentru Bitty Baby (BITBABY) este $0.00001269. În ultimele 24 de ore, tokenul BITBABY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001272 și un maxim de $ 0.00001388, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BITBABY este $ 0.00042678, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001244.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BITBABY s-a modificat cu -0.81% în decursul ultimei ore, cu -8.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bitty Baby (BITBABY)

Capitalizare de piață $ 12.69K$ 12.69K $ 12.69K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.69K$ 12.69K $ 12.69K Ofertă află în circulație 999.95M 999.95M 999.95M Ofertă totală 999,945,903.918196 999,945,903.918196 999,945,903.918196

Capitalizarea de piață actuală pentru Bitty Baby este $ 12.69K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BITBABY este 999.95M, cu o ofertă totală de 999945903.918196. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.69K.