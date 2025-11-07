Informații privind prețul pentru BitPill (BITPILL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00002897$ 0.00002897 $ 0.00002897 Cel mai mic preț $ 0.00000499$ 0.00000499 $ 0.00000499 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -14.73% Modificare de preț (7 zile) -14.73%

Prețul în timp real pentru BitPill (BITPILL) este $0.00000501. În ultimele 24 de ore, tokenul BITPILL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BITPILL este $ 0.00002897, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000499.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BITPILL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BitPill (BITPILL)

Capitalizare de piață $ 5.00K$ 5.00K $ 5.00K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.00K$ 5.00K $ 5.00K Ofertă află în circulație 998.08M 998.08M 998.08M Ofertă totală 998,078,648.175923 998,078,648.175923 998,078,648.175923

Capitalizarea de piață actuală pentru BitPill este $ 5.00K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BITPILL este 998.08M, cu o ofertă totală de 998078648.175923. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.00K.