Informații despre BitNomad (BNOM) NOMAD is someone who cares about the safety of children on the internet. He strives to create a safe environment where children can enjoy and explore the web without risks. NOMAD believes that children are the future and works diligently to provide educational resources and protection tools that ensure the digital world is a safe and beneficial place for them. Thanks to NOMAD's efforts, children can enjoy technology in a safe and positive way. Pagină de internet oficială: https://bitnomad.vip/ Carte albă: https://bitnomad.vip/ Cumpără BNOM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BitNomad (BNOM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BitNomad (BNOM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.38K $ 13.38K $ 13.38K Ofertă totală: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Ofertă aflată în circulație: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.38K $ 13.38K $ 13.38K Maxim dintotdeauna: $ 0.003732 $ 0.003732 $ 0.003732 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BitNomad (BNOM)

Tokenomie pentru BitNomad (BNOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BitNomad (BNOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BNOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BNOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BNOM, explorează prețul în direct al tokenului BNOM!

Predicție de preț pentru BNOM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BNOM? Pagina noastră de predicție de preț pentru BNOM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BNOM!

