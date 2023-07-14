Tokenomie pentru Bitnet (BTN) Descoperă informații cheie despre Bitnet (BTN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bitnet (BTN) Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin's trustlessness and decentralization with Ethereum's technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices. Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin's principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum's innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape. Pagină de internet oficială: https://bitnet.money/ Carte albă: https://bitnet.technology/papers

Tokenomie și analiză de preț pentru Bitnet (BTN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bitnet (BTN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 48.37K $ 48.37K $ 48.37K Ofertă totală: $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Ofertă aflată în circulație: $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.07K $ 49.07K $ 49.07K Maxim dintotdeauna: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Minim dintotdeauna: $ 0.00001823 $ 0.00001823 $ 0.00001823 Preț curent: $ 0.01016103 $ 0.01016103 $ 0.01016103 Află mai mult despre prețul tokenului Bitnet (BTN)

Tokenomie pentru Bitnet (BTN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bitnet (BTN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BTN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BTN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BTN, explorează prețul în direct al tokenului BTN!

