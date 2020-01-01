Tokenomie pentru BitDoctorAI (AIDD) Descoperă informații cheie despre BitDoctorAI (AIDD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BitDoctorAI (AIDD) BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more. Pagină de internet oficială: https://bitdoctor.ai Carte albă: https://docs.bitdoctor.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru BitDoctorAI (AIDD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BitDoctorAI (AIDD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 863.92K $ 863.92K $ 863.92K Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 232.99M $ 232.99M $ 232.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Maxim dintotdeauna: $ 0.00535102 $ 0.00535102 $ 0.00535102 Minim dintotdeauna: $ 0.00305683 $ 0.00305683 $ 0.00305683 Preț curent: $ 0.00369643 $ 0.00369643 $ 0.00369643 Află mai mult despre prețul tokenului BitDoctorAI (AIDD)

Tokenomie pentru BitDoctorAI (AIDD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BitDoctorAI (AIDD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIDD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIDD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIDD, explorează prețul în direct al tokenului AIDD!

Predicție de preț pentru AIDD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AIDD? Pagina noastră de predicție de preț pentru AIDD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AIDD!

