Tokenomie pentru Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Descoperă informații cheie despre Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it's the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard's story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty. Pagină de internet oficială: https://medium.com/@noteamsoidk

Tokenomie și analiză de preț pentru Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.35K $ 29.35K $ 29.35K Ofertă totală: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Ofertă aflată în circulație: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 29.35K $ 29.35K $ 29.35K Maxim dintotdeauna: $ 0.00205003 $ 0.00205003 $ 0.00205003 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

Tokenomie pentru Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BTCWIZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BTCWIZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BTCWIZ, explorează prețul în direct al tokenului BTCWIZ!

Predicție de preț pentru BTCWIZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BTCWIZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru BTCWIZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BTCWIZ!

