Informații privind prețul pentru Bitcoin on Katana (BTCK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 100,700 $ 100,700 $ 100,700 Minim 24 h $ 104,279 $ 104,279 $ 104,279 Maxim 24 h Minim 24 h $ 100,700$ 100,700 $ 100,700 Maxim 24 h $ 104,279$ 104,279 $ 104,279 Maxim dintotdeauna $ 125,460$ 125,460 $ 125,460 Cel mai mic preț $ 99,232$ 99,232 $ 99,232 Modificare de preț (1 oră) -0.37% Modificare de preț (1 zi) -2.41% Modificare de preț (7 zile) -6.02% Modificare de preț (7 zile) -6.02%

Prețul în timp real pentru Bitcoin on Katana (BTCK) este $101,293. În ultimele 24 de ore, tokenul BTCK a fost tranzacționat între un minim de $ 100,700 și un maxim de $ 104,279, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BTCK este $ 125,460, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 99,232.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BTCK s-a modificat cu -0.37% în decursul ultimei ore, cu -2.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bitcoin on Katana (BTCK)

Capitalizare de piață $ 34.82M$ 34.82M $ 34.82M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 34.82M$ 34.82M $ 34.82M Ofertă află în circulație 344.01 344.01 344.01 Ofertă totală 344.01371759 344.01371759 344.01371759

Capitalizarea de piață actuală pentru Bitcoin on Katana este $ 34.82M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BTCK este 344.01, cu o ofertă totală de 344.01371759. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 34.82M.