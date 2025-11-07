Informații privind prețul pentru Bitcoin Limited Edition (BTCLE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 126.57 $ 126.57 $ 126.57 Minim 24 h $ 128.24 $ 128.24 $ 128.24 Maxim 24 h Minim 24 h $ 126.57$ 126.57 $ 126.57 Maxim 24 h $ 128.24$ 128.24 $ 128.24 Maxim dintotdeauna $ 137.88$ 137.88 $ 137.88 Cel mai mic preț $ 125.09$ 125.09 $ 125.09 Modificare de preț (1 oră) -0.08% Modificare de preț (1 zi) +1.12% Modificare de preț (7 zile) -1.38% Modificare de preț (7 zile) -1.38%

Prețul în timp real pentru Bitcoin Limited Edition (BTCLE) este $128.04. În ultimele 24 de ore, tokenul BTCLE a fost tranzacționat între un minim de $ 126.57 și un maxim de $ 128.24, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BTCLE este $ 137.88, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 125.09.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BTCLE s-a modificat cu -0.08% în decursul ultimei ore, cu +1.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Capitalizare de piață $ 25.64M$ 25.64M $ 25.64M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 26.89M$ 26.89M $ 26.89M Ofertă află în circulație 200.28K 200.28K 200.28K Ofertă totală 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Bitcoin Limited Edition este $ 25.64M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BTCLE este 200.28K, cu o ofertă totală de 210000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 26.89M.