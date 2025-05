Ce este Bitcoin God (GOD)

Bitcoin God is a borderless non-profit peer-to-peer organization. Our vision is to leverage a decentralized platform to solve the many problems created by existing centralized system. Bitcoin God as a blockchain based network will enable tracking of each ledger transaction in a transparent and clear fashion. The token holders of Bitcoin God can pinpoint whoever they are trying to help via our peer-to-peer blockchain accurately.

