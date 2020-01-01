Tokenomie pentru BITARD (BITARD) Descoperă informații cheie despre BITARD (BITARD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BITARD (BITARD) Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution. Pagină de internet oficială: https://bitard-solana.com/ Carte albă: https://bitard-solana.com/Bitard_Whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru BITARD (BITARD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BITARD (BITARD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Ofertă totală: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Ofertă aflată în circulație: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Maxim dintotdeauna: $ 0.0022411 $ 0.0022411 $ 0.0022411 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BITARD (BITARD)

Tokenomie pentru BITARD (BITARD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BITARD (BITARD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BITARD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BITARD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BITARD, explorează prețul în direct al tokenului BITARD!

