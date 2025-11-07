Informații privind prețul pentru BiomeAI (BIOMEAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h $ 0.02838698
Maxim 24 h $ 0.03111218
Maxim dintotdeauna $ 0.394381
Cel mai mic preț $ 0.02173622
Modificare de preț (1 oră) -0.30%
Modificare de preț (1 zi) -7.44%
Modificare de preț (7 zile) -26.10%

Prețul în timp real pentru BiomeAI (BIOMEAI) este $0.02859272. În ultimele 24 de ore, tokenul BIOMEAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02838698 și un maxim de $ 0.03111218, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BIOMEAI este $ 0.394381, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02173622.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BIOMEAI s-a modificat cu -0.30% în decursul ultimei ore, cu -7.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BiomeAI (BIOMEAI)

Capitalizare de piață $ 168.79K
Volum (24 ore) --
Capitalizare de piață complet diluată $ 285.93K
Ofertă află în circulație 5.90M
Ofertă totală 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BiomeAI este $ 168.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BIOMEAI este 5.90M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 285.93K.