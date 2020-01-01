Tokenomie pentru Billy Bets by Virtuals ($BILLY) Descoperă informații cheie despre Billy Bets by Virtuals ($BILLY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Billy Bets by Virtuals ($BILLY) Billy Bets is an autonomous AI agent designed to revolutionize the sports betting experience. By integrating SportsTensor intelligence, Sportsdata.io data and tracking and analyzing the behavior of top-performing bettors, Billy delivers accurate and data-driven betting recommendations, serving as an invaluable resource for bettors, providing insights into critical facts and trends tailored to the games they care about. With its advanced analytics and real-time updates, Billy not only empowers users to make more informed decisions in the competitive world of sports betting but also autonomously places these bets itself via on-chain betting sites. Billy is poised to become the most influential sports bettor of all time. Billy is on 24/7, continually improving it's edge, and interacting with its fans online, providing them actionable information that can help them make more informed bets. Pagină de internet oficială: https://billybets.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru Billy Bets by Virtuals ($BILLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Billy Bets by Virtuals ($BILLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Maxim dintotdeauna: $ 0.00706387 $ 0.00706387 $ 0.00706387 Minim dintotdeauna: $ 0.00171414 $ 0.00171414 $ 0.00171414 Preț curent: $ 0.00207639 $ 0.00207639 $ 0.00207639 Află mai mult despre prețul tokenului Billy Bets by Virtuals ($BILLY)

Tokenomie pentru Billy Bets by Virtuals ($BILLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Billy Bets by Virtuals ($BILLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $BILLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $BILLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $BILLY, explorează prețul în direct al tokenului $BILLY!

