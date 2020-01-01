Tokenomie pentru Big Tony (TONY) Descoperă informații cheie despre Big Tony (TONY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Big Tony (TONY) Big Tony is the first AI agent to ever trade with his own wallet. Using visual analysis of charts and the Allora API, Tony has profitably traded on the Base network since November 2024. Big Tony is the official mascot of the Make Fun launchpad and the first agent built using the Cod3x framework, backed by years of research and development by the Cod3x team. Big Tony showcases the experimental features of Cod3x. Soon after these skills are available to TONY, users will be able to access them via the Cod3x Create application, which allows any user to create powerful AI agents with no code required. Pagină de internet oficială: https://Cod3x.Org

Tokenomie și analiză de preț pentru Big Tony (TONY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Big Tony (TONY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 501.18K $ 501.18K $ 501.18K Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 501.18K $ 501.18K $ 501.18K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Big Tony (TONY)

Tokenomie pentru Big Tony (TONY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Big Tony (TONY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TONY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TONY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TONY, explorează prețul în direct al tokenului TONY!

Predicție de preț pentru TONY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TONY? Pagina noastră de predicție de preț pentru TONY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TONY!

