Informații despre Big Dog Fink (BINK) In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. Pagină de internet oficială: https://bigdogfink.com/ Cumpără BINK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Big Dog Fink (BINK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Big Dog Fink (BINK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 38.06M $ 38.06M $ 38.06M Ofertă totală: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B Ofertă aflată în circulație: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.06M $ 38.06M $ 38.06M Maxim dintotdeauna: $ 0.00516508 $ 0.00516508 $ 0.00516508 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00025551 $ 0.00025551 $ 0.00025551 Află mai mult despre prețul tokenului Big Dog Fink (BINK)

Tokenomie pentru Big Dog Fink (BINK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Big Dog Fink (BINK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BINK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BINK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BINK, explorează prețul în direct al tokenului BINK!

