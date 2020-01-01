Tokenomie pentru Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Descoperă informații cheie despre Bifrost Voucher MANTA (VMANTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost. vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost. Pagină de internet oficială: https://app.bifrost.io/vstaking/vMANTA Carte albă: https://docs.bifrost.io/for-builders/liquid-staking-slp/vmanta Cumpără VMANTA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bifrost Voucher MANTA (VMANTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Ofertă totală: $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Ofertă aflată în circulație: $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Maxim dintotdeauna: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Minim dintotdeauna: $ 0.199506 $ 0.199506 $ 0.199506 Preț curent: $ 0.247993 $ 0.247993 $ 0.247993 Află mai mult despre prețul tokenului Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Tokenomie pentru Bifrost Voucher MANTA (VMANTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VMANTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VMANTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VMANTA, explorează prețul în direct al tokenului VMANTA!

Predicție de preț pentru VMANTA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VMANTA? Pagina noastră de predicție de preț pentru VMANTA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VMANTA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!