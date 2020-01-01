Tokenomie pentru BIDZ Coin (BIDZ) Descoperă informații cheie despre BIDZ Coin (BIDZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BIDZ Coin (BIDZ) BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications. BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications. Pagină de internet oficială: https://bidz.store Cumpără BIDZ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BIDZ Coin (BIDZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BIDZ Coin (BIDZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Ofertă totală: $ 12.85B $ 12.85B $ 12.85B Ofertă aflată în circulație: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.53M $ 14.53M $ 14.53M Maxim dintotdeauna: $ 0.096685 $ 0.096685 $ 0.096685 Minim dintotdeauna: $ 0.00010559 $ 0.00010559 $ 0.00010559 Preț curent: $ 0.00112126 $ 0.00112126 $ 0.00112126 Află mai mult despre prețul tokenului BIDZ Coin (BIDZ)

Tokenomie pentru BIDZ Coin (BIDZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BIDZ Coin (BIDZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIDZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIDZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIDZ, explorează prețul în direct al tokenului BIDZ!

Predicție de preț pentru BIDZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BIDZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru BIDZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BIDZ!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!