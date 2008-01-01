Tokenomie pentru Biao on BNBChain (BIAO) Descoperă informații cheie despre Biao on BNBChain (BIAO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Biao on BNBChain (BIAO) WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the "pepe" of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East." Pagină de internet oficială: https://www.biaocoinbnb.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Biao on BNBChain (BIAO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Biao on BNBChain (BIAO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 162.12K $ 162.12K $ 162.12K Ofertă totală: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M Ofertă aflată în circulație: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 162.12K $ 162.12K $ 162.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.01037334 $ 0.01037334 $ 0.01037334 Minim dintotdeauna: $ 0.00010687 $ 0.00010687 $ 0.00010687 Preț curent: $ 0.0001675 $ 0.0001675 $ 0.0001675 Află mai mult despre prețul tokenului Biao on BNBChain (BIAO)

Tokenomie pentru Biao on BNBChain (BIAO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Biao on BNBChain (BIAO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIAO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIAO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIAO, explorează prețul în direct al tokenului BIAO!

Predicție de preț pentru BIAO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BIAO? Pagina noastră de predicție de preț pentru BIAO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BIAO!

