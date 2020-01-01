Tokenomie pentru BHNetwork (BHAT) Descoperă informații cheie despre BHNetwork (BHAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad. Pagină de internet oficială: https://bh.network/ Cumpără BHAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BHNetwork (BHAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BHNetwork (BHAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 63.92K $ 63.92K $ 63.92K Ofertă totală: $ 112.58M $ 112.58M $ 112.58M Ofertă aflată în circulație: $ 112.58M $ 112.58M $ 112.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 63.92K $ 63.92K $ 63.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.662444 $ 0.662444 $ 0.662444 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00056778 $ 0.00056778 $ 0.00056778 Află mai mult despre prețul tokenului BHNetwork (BHAT)

Tokenomie pentru BHNetwork (BHAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BHNetwork (BHAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BHAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BHAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BHAT, explorează prețul în direct al tokenului BHAT!

Predicție de preț pentru BHAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BHAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BHAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

