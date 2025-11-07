BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Beware of Geeks Bearing Grifts astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BOGBG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BOGBG pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Beware of Geeks Bearing Grifts astăzi este 0 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BOGBG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BOGBG pe MEXC acum.

Mai multe despre BOGBG

Informații de preț pentru BOGBG

Ce este BOGBG

Pagina oficială pentru BOGBG

Tokenomie pentru BOGBG

Prognoza prețurilor pentru BOGBG

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Beware of Geeks Bearing Grifts

Preț Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 BOGBG în USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:42:37 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
$ 0$ 0
Minim 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Prețul în timp real pentru Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BOGBG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOGBG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOGBG s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Beware of Geeks Bearing Grifts este $ 9.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BOGBG este 1.00T, cu o ofertă totală de 1000000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.50K.

Istoric de preț pentru Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Beware of Geeks Bearing Grifts la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Beware of Geeks Bearing Grifts la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Beware of Geeks Bearing Grifts la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Beware of Geeks Bearing Grifts la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0--
30 de zile$ 0+7.81%
60 de zile$ 0-9.35%
90 de zile$ 0--

Ce este Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Beware of Geeks Bearing Grifts (USD)

Ce valoare va avea Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Beware of Geeks Bearing Grifts.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Beware of Geeks Bearing Grifts!

BOGBG în monede locale

Tokenomie pentru Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Înțelegerea tokenomică a Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BOGBG!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Cât valorează Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) astăzi?
Prețul pe viu pentru BOGBG în USD este 0 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BOGBG în USD?
Prețul actual pentru BOGBG la USD este $ 0. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Beware of Geeks Bearing Grifts?
Capitalizarea de piață pentru BOGBG este $ 9.50K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BOGBG?
Ofertă aflată în circulație pentru BOGBG este 1.00T USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BOGBG?
BOGBG a obținut un preț ATH de 0 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BOGBG?
BOGBG a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BOGBG?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BOGBG este -- USD.
Va crește BOGBG în acest an?
BOGBG ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BOGBG pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:42:37 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,049.82
$101,049.82$101,049.82

-0.93%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,330.04
$3,330.04$3,330.04

+0.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

+0.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1585
$1.1585$1.1585

+35.02%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,049.82
$101,049.82$101,049.82

-0.93%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,330.04
$3,330.04$3,330.04

+0.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

+0.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2158
$2.2158$2.2158

-0.83%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0130
$1.0130$1.0130

-0.30%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.75
$30.75$30.75

+105.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004008
$0.0004008$0.0004008

+167.20%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015000
$0.015000$0.015000

+1,400.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.469
$4.469$4.469

+346.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005387
$0.005387$0.005387

+152.43%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002276
$0.0000002276$0.0000002276

+51.73%