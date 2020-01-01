Tokenomie pentru Bet Big Casino (BETBIG) Descoperă informații cheie despre Bet Big Casino (BETBIG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bet Big Casino (BETBIG) BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment. The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment. Pagină de internet oficială: https://betbig.casino/ Carte albă: https://betbig.casino/files/BET-BIG-WHITE-PAPER.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Bet Big Casino (BETBIG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bet Big Casino (BETBIG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.18K $ 30.18K $ 30.18K Ofertă totală: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ofertă aflată în circulație: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 30.18K $ 30.18K $ 30.18K Maxim dintotdeauna: $ 0.00128704 $ 0.00128704 $ 0.00128704 Minim dintotdeauna: $ 0.00002891 $ 0.00002891 $ 0.00002891 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Bet Big Casino (BETBIG)

Tokenomie pentru Bet Big Casino (BETBIG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bet Big Casino (BETBIG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BETBIG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BETBIG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BETBIG, explorează prețul în direct al tokenului BETBIG!

Predicție de preț pentru BETBIG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BETBIG? Pagina noastră de predicție de preț pentru BETBIG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BETBIG!

