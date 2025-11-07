Informații privind prețul pentru BESC MONEY (MONEY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 14.92 $ 14.92 $ 14.92 Minim 24 h $ 16.08 $ 16.08 $ 16.08 Maxim 24 h Minim 24 h $ 14.92$ 14.92 $ 14.92 Maxim 24 h $ 16.08$ 16.08 $ 16.08 Maxim dintotdeauna $ 39.54$ 39.54 $ 39.54 Cel mai mic preț $ 14.0$ 14.0 $ 14.0 Modificare de preț (1 oră) +0.06% Modificare de preț (1 zi) -5.91% Modificare de preț (7 zile) -10.59% Modificare de preț (7 zile) -10.59%

Prețul în timp real pentru BESC MONEY (MONEY) este $15.13. În ultimele 24 de ore, tokenul MONEY a fost tranzacționat între un minim de $ 14.92 și un maxim de $ 16.08, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MONEY este $ 39.54, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 14.0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MONEY s-a modificat cu +0.06% în decursul ultimei ore, cu -5.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BESC MONEY (MONEY)

Capitalizare de piață $ 663.58K$ 663.58K $ 663.58K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 663.58K$ 663.58K $ 663.58K Ofertă află în circulație 43.87K 43.87K 43.87K Ofertă totală 43,868.07994499025 43,868.07994499025 43,868.07994499025

Capitalizarea de piață actuală pentru BESC MONEY este $ 663.58K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MONEY este 43.87K, cu o ofertă totală de 43868.07994499025. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 663.58K.