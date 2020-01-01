Tokenomie pentru Bermuda Shorts (SHORT) Descoperă informații cheie despre Bermuda Shorts (SHORT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bermuda Shorts (SHORT) BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don't short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT Pagină de internet oficială: https://shortcoin.vip/

Tokenomie și analiză de preț pentru Bermuda Shorts (SHORT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bermuda Shorts (SHORT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 108.71K $ 108.71K $ 108.71K Ofertă totală: $ 4.00T $ 4.00T $ 4.00T Ofertă aflată în circulație: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 108.71M $ 108.71M $ 108.71M Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Bermuda Shorts (SHORT)

Tokenomie pentru Bermuda Shorts (SHORT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bermuda Shorts (SHORT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHORT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHORT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHORT, explorează prețul în direct al tokenului SHORT!

