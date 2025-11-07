Informații privind prețul pentru Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 496.03 $ 496.03 $ 496.03 Minim 24 h $ 506.25 $ 506.25 $ 506.25 Maxim 24 h Minim 24 h $ 496.03$ 496.03 $ 496.03 Maxim 24 h $ 506.25$ 506.25 $ 506.25 Maxim dintotdeauna $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 Cel mai mic preț $ 477.38$ 477.38 $ 477.38 Modificare de preț (1 oră) -1.67% Modificare de preț (1 zi) +0.34% Modificare de preț (7 zile) +2.58% Modificare de preț (7 zile) +2.58%

Prețul în timp real pentru Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) este $497.73. În ultimele 24 de ore, tokenul BRK.BX a fost tranzacționat între un minim de $ 496.03 și un maxim de $ 506.25, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BRK.BX este $ 546.27, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 477.38.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BRK.BX s-a modificat cu -1.67% în decursul ultimei ore, cu +0.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Capitalizare de piață $ 789.55K$ 789.55K $ 789.55K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.55M$ 11.55M $ 11.55M Ofertă află în circulație 1.59K 1.59K 1.59K Ofertă totală 23,199.99952743 23,199.99952743 23,199.99952743

Capitalizarea de piață actuală pentru Berkshire Hathaway xStock este $ 789.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BRK.BX este 1.59K, cu o ofertă totală de 23199.99952743. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.55M.