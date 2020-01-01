Tokenomie pentru BERATARDIO (BERATARDIO) Descoperă informații cheie despre BERATARDIO (BERATARDIO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BERATARDIO (BERATARDIO) Beratardio (BERATARDIO) is a community-driven memecoin launched on Berachain, known for its unfiltered humor, cultural significance, and decentralized engagement. Emerging as the first memecoin to graduate from Kodiak's Panda Factory, Beratardio has established itself as a grassroots project built and operated by its dedicated community of holders, known as beratards. The project embraces the culture of internet absurdity, incorporating elements of memes, decentralized governance, and community-driven initiatives rather than traditional utility. With a strong presence in the Berachain ecosystem, Beratardio thrives as a purely social and memetic token, evolving organically through its community's participation. Pagină de internet oficială: https://www.beratardio.xyz/ Cumpără BERATARDIO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BERATARDIO (BERATARDIO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BERATARDIO (BERATARDIO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.78K $ 7.78K $ 7.78K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.78K $ 7.78K $ 7.78K Maxim dintotdeauna: $ 0.00035268 $ 0.00035268 $ 0.00035268 Minim dintotdeauna: $ 0.00000562 $ 0.00000562 $ 0.00000562 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BERATARDIO (BERATARDIO)

Tokenomie pentru BERATARDIO (BERATARDIO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BERATARDIO (BERATARDIO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BERATARDIO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BERATARDIO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BERATARDIO, explorează prețul în direct al tokenului BERATARDIO!

Predicție de preț pentru BERATARDIO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BERATARDIO? Pagina noastră de predicție de preț pentru BERATARDIO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BERATARDIO!

