Informații privind prețul pentru Beny Bad Boy (BBB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00316162 $ 0.00316162 $ 0.00316162 Minim 24 h $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00316162$ 0.00316162 $ 0.00316162 Maxim 24 h $ 0.00316186$ 0.00316186 $ 0.00316186 Maxim dintotdeauna $ 0.00514351$ 0.00514351 $ 0.00514351 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) -0.00% Modificare de preț (7 zile) -0.00%

Prețul în timp real pentru Beny Bad Boy (BBB) este $0.00316162. În ultimele 24 de ore, tokenul BBB a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00316162 și un maxim de $ 0.00316186, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BBB este $ 0.00514351, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BBB s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Beny Bad Boy (BBB)

Capitalizare de piață $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Ofertă află în circulație 2.38B 2.38B 2.38B Ofertă totală 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Beny Bad Boy este $ 7.53M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BBB este 2.38B, cu o ofertă totală de 2382904000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.53M.