Informații despre bemo Staked TON (STTON) bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens. Pagină de internet oficială: https://bemo.fi/ Carte albă: https://docs.bemo.fi/

Tokenomie și analiză de preț pentru bemo Staked TON (STTON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru bemo Staked TON (STTON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M Ofertă totală: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Ofertă aflată în circulație: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M Maxim dintotdeauna: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Minim dintotdeauna: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Preț curent: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Află mai mult despre prețul tokenului bemo Staked TON (STTON)

Tokenomie pentru bemo Staked TON (STTON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru bemo Staked TON (STTON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STTON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STTON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STTON, explorează prețul în direct al tokenului STTON!

Predicție de preț pentru STTON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STTON? Pagina noastră de predicție de preț pentru STTON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

