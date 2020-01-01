Tokenomie pentru Beets Staked Sonic (STS) Descoperă informații cheie despre Beets Staked Sonic (STS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Beets Staked Sonic (STS) stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. Pagină de internet oficială: https://beets.fi/

Tokenomie și analiză de preț pentru Beets Staked Sonic (STS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Beets Staked Sonic (STS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 68.23M $ 68.23M $ 68.23M Ofertă totală: $ 276.80M $ 276.80M $ 276.80M Ofertă aflată în circulație: $ 276.80M $ 276.80M $ 276.80M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 68.23M $ 68.23M $ 68.23M Maxim dintotdeauna: $ 0.990411 $ 0.990411 $ 0.990411 Minim dintotdeauna: $ 0.234038 $ 0.234038 $ 0.234038 Preț curent: $ 0.245439 $ 0.245439 $ 0.245439 Află mai mult despre prețul tokenului Beets Staked Sonic (STS)

Tokenomie pentru Beets Staked Sonic (STS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Beets Staked Sonic (STS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STS, explorează prețul în direct al tokenului STS!

