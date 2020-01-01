Tokenomie pentru BeethovenX sFTMX (SFTMX) Descoperă informații cheie despre BeethovenX sFTMX (SFTMX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BeethovenX sFTMX (SFTMX) Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more. Pagină de internet oficială: https://beets.fi/sftmx

Tokenomie și analiză de preț pentru BeethovenX sFTMX (SFTMX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BeethovenX sFTMX (SFTMX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.54M $ 5.54M $ 5.54M Ofertă totală: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M Ofertă aflată în circulație: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.54M $ 5.54M $ 5.54M Maxim dintotdeauna: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 Minim dintotdeauna: $ 0.171647 $ 0.171647 $ 0.171647 Preț curent: $ 0.279514 $ 0.279514 $ 0.279514 Află mai mult despre prețul tokenului BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Tokenomie pentru BeethovenX sFTMX (SFTMX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BeethovenX sFTMX (SFTMX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SFTMX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SFTMX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SFTMX, explorează prețul în direct al tokenului SFTMX!

Predicție de preț pentru SFTMX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SFTMX? Pagina noastră de predicție de preț pentru SFTMX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SFTMX!

