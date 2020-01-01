Tokenomie pentru Beep (BEEP)
Beep is a meme coin that aims to be ubiquitous and fun, inspired by the everyday beeps we hear from devices all around us. With zero transaction taxes, a burned liquidity pool, and a renounced contract, Beep is designed to be a community-driven token on the Solana blockchain. It promises to empower communities, break down financial barriers, and provide a fun and engaging crypto experience. Join the movement and let Beep bring a bit of joy and simplicity to your crypto journey.
Tokenomie pentru Beep (BEEP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Beep (BEEP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri BEEP care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri BEEP care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
