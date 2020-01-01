Tokenomie pentru Beeg Blue Whale (BEEG) Descoperă informații cheie despre Beeg Blue Whale (BEEG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Beeg Blue Whale (BEEG) Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation. Pagină de internet oficială: https://beegbwhale.com/ Cumpără BEEG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Beeg Blue Whale (BEEG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Beeg Blue Whale (BEEG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 101.24K $ 101.24K $ 101.24K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 101.24K $ 101.24K $ 101.24K Maxim dintotdeauna: $ 0.00119258 $ 0.00119258 $ 0.00119258 Minim dintotdeauna: $ 0.00000738 $ 0.00000738 $ 0.00000738 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Beeg Blue Whale (BEEG)

Tokenomie pentru Beeg Blue Whale (BEEG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Beeg Blue Whale (BEEG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BEEG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BEEG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BEEG, explorează prețul în direct al tokenului BEEG!

Predicție de preț pentru BEEG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BEEG? Pagina noastră de predicție de preț pentru BEEG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BEEG!

