Informații despre BEATER (BEATR) BEATR is a token on the Avalanche blockchain that captures the spirit of every scraped-together, duct-taped chapter in our lives. It's a meme token—but not just for laughs. BEATR celebrates the beater car: that rattling, wheezing ride you prayed would start each morning. The kind of vehicle held together by rust, zip ties, and hope. It's unreliable, unsightly, and undeniably necessary—just like some of the choices we make in the crypto space. In a market obsessed with speed, polish, and flashy "Lambo" dreams, BEATR is a reminder that not everyone starts with a clean wallet or pristine portfolio. Sometimes, you limp through the bear market in a dented hatchback with three functioning gears—and that's okay. BEATR leans into that chaos and honors the hustle. It's the token you pick up when you've been rugged, rekt, and road-worn, but still show up for another day of degenerate trading. Built on Avalanche for its low fees and fast transactions (because no one driving a beater can afford high gas), BEATR is fueled by a community that's been through it. It memes the madness and jokes about the journey, but under the hood is a project that values resilience, authenticity, and survival. Whether you're cruising or broken down on the side of the road, BEATR is the token that rides with you. It might not get you far fast—but it'll get you there eventually. Probably. Just check the oil. Pagină de internet oficială: https://www.avaxbeater.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru BEATER (BEATR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BEATER (BEATR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.15K $ 13.15K $ 13.15K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.15K $ 13.15K $ 13.15K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BEATER (BEATR)

Tokenomie pentru BEATER (BEATR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BEATER (BEATR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BEATR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BEATR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BEATR, explorează prețul în direct al tokenului BEATR!

Predicție de preț pentru BEATR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BEATR? Pagina noastră de predicție de preț pentru BEATR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BEATR!

