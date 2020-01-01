Tokenomie pentru Beat Matchmaker (BEAT) Descoperă informații cheie despre Beat Matchmaker (BEAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Beat Matchmaker (BEAT) $BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced. $BEAT isn't just a token; it's a movement. Every transaction fuels the development of cutting-edge tools and platforms that uplift emerging music talent, streamline music distribution, and bring creators closer to their audiences. By supporting $BEAT, you're directly shaping the future of music, fostering innovation, and giving a voice to the next generation of talent. Together, we're redefining how music is created, shared, and experienced. Pagină de internet oficială: https://www.beatmatchmaker.com/ Carte albă: https://publuu.com/flip-book/760261/1687672 Cumpără BEAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Beat Matchmaker (BEAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Beat Matchmaker (BEAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 74.57K $ 74.57K $ 74.57K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 74.57K $ 74.57K $ 74.57K Maxim dintotdeauna: $ 0.00141002 $ 0.00141002 $ 0.00141002 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00074566 $ 0.00074566 $ 0.00074566 Află mai mult despre prețul tokenului Beat Matchmaker (BEAT)

Tokenomie pentru Beat Matchmaker (BEAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Beat Matchmaker (BEAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BEAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BEAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BEAT, explorează prețul în direct al tokenului BEAT!

