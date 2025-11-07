Informații privind prețul pentru BEAST SELLER (BEAST) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00516671 $ 0.00516671 $ 0.00516671 Minim 24 h $ 0.00609662 $ 0.00609662 $ 0.00609662 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00516671$ 0.00516671 $ 0.00516671 Maxim 24 h $ 0.00609662$ 0.00609662 $ 0.00609662 Maxim dintotdeauna $ 0.101404$ 0.101404 $ 0.101404 Cel mai mic preț $ 0.00357844$ 0.00357844 $ 0.00357844 Modificare de preț (1 oră) +0.13% Modificare de preț (1 zi) -9.34% Modificare de preț (7 zile) -26.64% Modificare de preț (7 zile) -26.64%

Prețul în timp real pentru BEAST SELLER (BEAST) este $0.00523693. În ultimele 24 de ore, tokenul BEAST a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00516671 și un maxim de $ 0.00609662, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BEAST este $ 0.101404, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00357844.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BEAST s-a modificat cu +0.13% în decursul ultimei ore, cu -9.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BEAST SELLER (BEAST)

Capitalizare de piață $ 362.74K$ 362.74K $ 362.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 362.74K$ 362.74K $ 362.74K Ofertă află în circulație 69.42M 69.42M 69.42M Ofertă totală 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BEAST SELLER este $ 362.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BEAST este 69.42M, cu o ofertă totală de 69420000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 362.74K.