Informații privind prețul pentru Bearn BERA (YBERA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Cel mai mic preț $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Bearn BERA (YBERA) este $2.94. În ultimele 24 de ore, tokenul YBERA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YBERA este $ 2.98, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 2.25.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YBERA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bearn BERA (YBERA)

Capitalizare de piață $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Ofertă află în circulație 3.44K 3.44K 3.44K Ofertă totală 3,435.205991763627 3,435.205991763627 3,435.205991763627

Capitalizarea de piață actuală pentru Bearn BERA este $ 17.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YBERA este 3.44K, cu o ofertă totală de 3435.205991763627. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.10K.