Informații despre Bear In Bathrobe (BIB) BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun. BIB is the polar bear who turned a wild resort encounter into the Bathrobe Lifestyle. What started as a moment became a movement. Bathrobes are more than just clothing, they’re a vibe. They represent freedom, success, and living life on your own terms. And that’s exactly what Web3 is about. BIB is here to make bathrobes the official uniform of the degen lifestyle: relaxed, empowered, and fun. Pagină de internet oficială: https://bearinbathrobe.com Cumpără BIB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bear In Bathrobe (BIB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bear In Bathrobe (BIB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Maxim dintotdeauna: $ 0.01857096 $ 0.01857096 $ 0.01857096 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00127796 $ 0.00127796 $ 0.00127796 Află mai mult despre prețul tokenului Bear In Bathrobe (BIB)

Tokenomie pentru Bear In Bathrobe (BIB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bear In Bathrobe (BIB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIB, explorează prețul în direct al tokenului BIB!

