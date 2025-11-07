Informații privind prețul pentru BDC COIN (BDC DANA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01070641$ 0.01070641 $ 0.01070641 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.74% Modificare de preț (7 zile) -8.46% Modificare de preț (7 zile) -8.46%

Prețul în timp real pentru BDC COIN (BDC DANA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BDC DANA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BDC DANA este $ 0.01070641, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BDC DANA s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BDC COIN (BDC DANA)

Capitalizare de piață $ 5.96K$ 5.96K $ 5.96K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.96K$ 5.96K $ 5.96K Ofertă află în circulație 999.78M 999.78M 999.78M Ofertă totală 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

Capitalizarea de piață actuală pentru BDC COIN este $ 5.96K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BDC DANA este 999.78M, cu o ofertă totală de 999779145.088568. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.96K.