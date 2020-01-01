Explorează tokenomia pentru BASEY AI Agent (BASEY) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BASEY, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru BASEY AI Agent (BASEY) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului BASEY, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / BASEY AI Agent (BASEY) / Tokenomie / Tokenomie pentru BASEY AI Agent (BASEY) Descoperă informații cheie despre BASEY AI Agent (BASEY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre BASEY AI Agent (BASEY) Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape. Pagină de internet oficială: https://basey.ai

Tokenomie și analiză de preț pentru BASEY AI Agent (BASEY)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BASEY AI Agent (BASEY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.93K $ 21.93K $ 21.93K Ofertă totală: $ 989.92M $ 989.92M $ 989.92M Ofertă aflată în circulație: $ 989.92M $ 989.92M $ 989.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.93K $ 21.93K $ 21.93K Maxim dintotdeauna: $ 0.00216431 $ 0.00216431 $ 0.00216431 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BASEY AI Agent (BASEY) Tokenomie pentru BASEY AI Agent (BASEY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BASEY AI Agent (BASEY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BASEY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BASEY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BASEY, explorează prețul în direct al tokenului BASEY! Predicție de preț pentru BASEY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BASEY? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.