Informații privind prețul pentru Base Carbon Tonne (BCT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.199832 $ 0.199832 $ 0.199832 Minim 24 h $ 0.204885 $ 0.204885 $ 0.204885 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.199832$ 0.199832 $ 0.199832 Maxim 24 h $ 0.204885$ 0.204885 $ 0.204885 Maxim dintotdeauna $ 8.6$ 8.6 $ 8.6 Cel mai mic preț $ 0.145607$ 0.145607 $ 0.145607 Modificare de preț (1 oră) -0.37% Modificare de preț (1 zi) -0.87% Modificare de preț (7 zile) -19.25% Modificare de preț (7 zile) -19.25%

Prețul în timp real pentru Base Carbon Tonne (BCT) este $0.200383. În ultimele 24 de ore, tokenul BCT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.199832 și un maxim de $ 0.204885, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BCT este $ 8.6, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.145607.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BCT s-a modificat cu -0.37% în decursul ultimei ore, cu -0.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.25% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Base Carbon Tonne (BCT)

Capitalizare de piață $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Ofertă află în circulație 21.11M 21.11M 21.11M Ofertă totală 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

Capitalizarea de piață actuală pentru Base Carbon Tonne este $ 4.23M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BCT este 21.11M, cu o ofertă totală de 21106186.28652228. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.23M.