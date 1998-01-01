Tokenomie pentru Barry the badger (BARRY) Descoperă informații cheie despre Barry the badger (BARRY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Barry the badger (BARRY) Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community Pagină de internet oficială: https://www.barrythebadger.io/ Cumpără BARRY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Barry the badger (BARRY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Barry the badger (BARRY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 151.84K $ 151.84K $ 151.84K Ofertă totală: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M Ofertă aflată în circulație: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 151.84K $ 151.84K $ 151.84K Maxim dintotdeauna: $ 0.00281782 $ 0.00281782 $ 0.00281782 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00015993 $ 0.00015993 $ 0.00015993 Află mai mult despre prețul tokenului Barry the badger (BARRY)

Tokenomie pentru Barry the badger (BARRY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Barry the badger (BARRY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BARRY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BARRY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BARRY, explorează prețul în direct al tokenului BARRY!

Predicție de preț pentru BARRY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BARRY? Pagina noastră de predicție de preț pentru BARRY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BARRY!

