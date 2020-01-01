Tokenomie pentru Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)
Informații despre Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)
The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities.
Tokenomie și analiză de preț pentru Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri PAWSY care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri PAWSY care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru PAWSY, explorează prețul în direct al tokenului PAWSY!
Predicție de preț pentru PAWSY
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PAWSY? Pagina noastră de predicție de preț pentru PAWSY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.