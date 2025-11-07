Informații privind prețul pentru BankrStrategy (BNKSTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.66% Modificare de preț (1 zi) -6.57% Modificare de preț (7 zile) -36.60% Modificare de preț (7 zile) -36.60%

Prețul în timp real pentru BankrStrategy (BNKSTR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BNKSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BNKSTR este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BNKSTR s-a modificat cu +0.66% în decursul ultimei ore, cu -6.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -36.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BankrStrategy (BNKSTR)

Capitalizare de piață $ 5.29K$ 5.29K $ 5.29K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.29K$ 5.29K $ 5.29K Ofertă află în circulație 941.85M 941.85M 941.85M Ofertă totală 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316

Capitalizarea de piață actuală pentru BankrStrategy este $ 5.29K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BNKSTR este 941.85M, cu o ofertă totală de 941845405.3788316. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.29K.