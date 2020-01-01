Tokenomie pentru BangChain AI (BANGCHAIN) Descoperă informații cheie despre BangChain AI (BANGCHAIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BangChain AI (BANGCHAIN) COIN related to ORiFICE Ai: Our mission is to holistically address the fundamental aspects of men's well-being by providing innovative solutions that cater to their primal energies, deep-seated desires for unconditional acceptance, and sexual fulfillment. We are committed to delivering products and experiences that not only meet physical needs but also foster a genuine sense of connection and emotional enrichment. Pagină de internet oficială: https://www.orifice.store/ Cumpără BANGCHAIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BangChain AI (BANGCHAIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BangChain AI (BANGCHAIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 426.30K $ 426.30K $ 426.30K Ofertă totală: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Ofertă aflată în circulație: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 426.30K $ 426.30K $ 426.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.00453387 $ 0.00453387 $ 0.00453387 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00042637 $ 0.00042637 $ 0.00042637 Află mai mult despre prețul tokenului BangChain AI (BANGCHAIN)

Tokenomie pentru BangChain AI (BANGCHAIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BangChain AI (BANGCHAIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BANGCHAIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BANGCHAIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BANGCHAIN, explorează prețul în direct al tokenului BANGCHAIN!

Predicție de preț pentru BANGCHAIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BANGCHAIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru BANGCHAIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BANGCHAIN!

