Informații despre Bandit on Base (BANDIT) Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain's scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology. Pagină de internet oficială: https://banditonbase.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Bandit on Base (BANDIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bandit on Base (BANDIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 47.95K $ 47.95K $ 47.95K Ofertă totală: $ 9.70B $ 9.70B $ 9.70B Ofertă aflată în circulație: $ 7.88B $ 7.88B $ 7.88B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 59.02K $ 59.02K $ 59.02K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Bandit on Base (BANDIT)

Tokenomie pentru Bandit on Base (BANDIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bandit on Base (BANDIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BANDIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BANDIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BANDIT, explorează prețul în direct al tokenului BANDIT!

