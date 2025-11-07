Informații privind prețul pentru Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.07564 $ 0.07564 $ 0.07564 Minim 24 h $ 0.075956 $ 0.075956 $ 0.075956 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.07564$ 0.07564 $ 0.07564 Maxim 24 h $ 0.075956$ 0.075956 $ 0.075956 Maxim dintotdeauna $ 0.075956$ 0.075956 $ 0.075956 Cel mai mic preț $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 Modificare de preț (1 oră) -0.26% Modificare de preț (1 zi) -0.33% Modificare de preț (7 zile) +0.23% Modificare de preț (7 zile) +0.23%

Prețul în timp real pentru Balsa MM Fund (BMMF) este $0.07564. În ultimele 24 de ore, tokenul BMMF a fost tranzacționat între un minim de $ 0.07564 și un maxim de $ 0.075956, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BMMF este $ 0.075956, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.070272.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BMMF s-a modificat cu -0.26% în decursul ultimei ore, cu -0.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Balsa MM Fund (BMMF)

Capitalizare de piață $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Ofertă află în circulație 51.55M 51.55M 51.55M Ofertă totală 51,547,463.76985916 51,547,463.76985916 51,547,463.76985916

Capitalizarea de piață actuală pentru Balsa MM Fund este $ 3.90M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BMMF este 51.55M, cu o ofertă totală de 51547463.76985916. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.90M.