Informații privind prețul pentru Ballz of Steel (BALLZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0010283 $ 0.0010283 $ 0.0010283 Minim 24 h $ 0.00110031 $ 0.00110031 $ 0.00110031 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0010283$ 0.0010283 $ 0.0010283 Maxim 24 h $ 0.00110031$ 0.00110031 $ 0.00110031 Maxim dintotdeauna $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 Cel mai mic preț $ 0.00070042$ 0.00070042 $ 0.00070042 Modificare de preț (1 oră) -1.00% Modificare de preț (1 zi) -2.50% Modificare de preț (7 zile) -17.02% Modificare de preț (7 zile) -17.02%

Prețul în timp real pentru Ballz of Steel (BALLZ) este $0.00103165. În ultimele 24 de ore, tokenul BALLZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0010283 și un maxim de $ 0.00110031, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BALLZ este $ 0.01151396, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00070042.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BALLZ s-a modificat cu -1.00% în decursul ultimei ore, cu -2.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ballz of Steel (BALLZ)

Capitalizare de piață $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ballz of Steel este $ 1.03M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BALLZ este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.03M.